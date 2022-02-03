لأول مرة.. الإصابات اليومية بكورونا تتخطى الـ100 ألف فى اليابان

جدة - نرمين السيد - تجاوزت حالات الإصابة اليومية الجديدة بكورونا فى اليابان عتبة الـ100 ألف حالة للمرة الأولى، رغم جهود الدولة المضنية لاحتواء الموجة السادسة من الإصابات والمدفوعة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.





ووفقا لإحصاء وكالة أنباء كيودو اليابانية، استنادا إلى بيانات الحكومة المحلية، فقد تجاوز الإجمالى التراكمى لحالات الإصابة بفيروس كورونا فى اليابان عتبة الـ3 ملايين حتى اليوم الخميس. وتشهد اليابان زيادة حادة فى عدد الإصابات، على الرغم من الجهود المكثفة المبذولة لمكافحة العدوى، من بينها فرض إجراءات شبه طوارئ فى 34 مقاطعة للحيلولة دون إنهاك المنظومة الطبية. وتتضمن الإجراءات أيضا مطالبة الحانات والمطاعم بالإغلاق مبكرا وعدم تقديم المشروبات الكحولية.

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