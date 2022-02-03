الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 فلسطينيين بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرا محررا من مخيم الدهيشة، ومواطنا من منطقة جبل هندازة فى بيت لحم، كما اعتقلت شابا فى العشرينات من العمر، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته فى قرية حبلة قلقيلية.
وأضافت أن قوات الاحتلال قامت باعتقال مواطن من بلدة السيلة الحارثية بجنين، كما اعتقلت من طوباس أسيرا محررا بعد أن داهمت منزل ذويه، كما فتشت منزل مواطن آخر وعاثت فيه خرابا.
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