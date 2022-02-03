النمسا وأرمينيا تؤكدان تعزيز التعاون الاقتصادى ودعم السلام بجنوب القوقاز

جدة - نرمين السيد - أكدت النمسا وأرمينيا سعيهما لتعزيز التعاون الثنائى، لا سيما فى مجالات الاقتصاد والتنمية، كما شددت النمسا والاتحاد الأوروبى على الدعم الكامل لمنطقة جنوب القوقاز حتى تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار.





جاء ذلك فى ختام زيارة ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، اليوم الخميس إلى أرمينيا، والتى استمرت يومين وشملت إجراء محادثات مع رئيس الوزراء نيكول باشينيان ووزير الخارجية أرارات ميرزويان.

وقال بيان للخارجية النمساوية اليوم إن الوزير شالينبرج حرص - برفقة وفد من رجال الأعمال النمساويين - على زيارة مشروع زراعى تديره وكالة التنمية النمساوية وعلى تفقد مكتب الوكالة فى يريفان.

وأشار البيان إلى أن زيارة الوزير النمساوى هذا العام ركزت على الشق الاقتصادى، بينما كانت الزيارة السابقة فى العام الماضى كجزء من بعثة الاتحاد الأوروبى فى يريفان، فى محاولة لحل نزاع إقليم ناجورنو كاراباخ.

كما لفت البيان إلى أن الزيارة بحثت الجهود الجارية لتخفيف الصراع بين أرمينيا وأذربيجان من جهة أخرى.

وفى إطار الرحلة افتتح وزير الخارجية ألكسندر شالينبرج منتدى الأعمال النمساوى الأرمينى كجزء من مبادرة الأعمال النمساوية، حيث يوفر المنتدى لممثلى ما يقرب من 20 شركة نمساوية ووزارة الشئون الاقتصادية النمساوية وغرفة التجارة النمساوية الفرصة لإجراء محادثات مع الشركاء الأرمن واستكشاف فرص التعاون.