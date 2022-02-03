البحرين: نجاح وصول القمر الصناعى «ضوء 1» إلى مداره

جدة - نرمين السيد - وأوضحت البحرين أن القمر الصناعى سيبدأ مهمته العلمية فى رصد ودراسة انبعاثات أشعة غاما الأرضية الناتجة عن العواصف الرعدية والسحب الركامية، وستكون البيانات العلمية التى سيجمعها متاحة لأغراض البحوث والدراسات العلمية، وستكون مشاركة هذه البيانات والتعاون فى دراستها مع مراكز أبحاث مختلفة حول العالم، ليشكل (ضوء 1) مساهمة بحرينية إماراتية لخدمة البشرية وتطورها.

وقال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطنى قائد الحرس الملكى الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى البحرينى: إن الإطلاق الناجح للقمر (ضوء 1) إلى مداره الفضائى، يتوج جهود الشراكة فى القطاع الفضائى بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، ويترجم عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستوى الشراكة الاستراتيجية بينهما على كافة الأصعدة وفى مختلف المجالات، مهنأ العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة بهذه المناسبة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

يذكر أن القمر "ضوء 1" قد وصل بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية، فى 22 ديسمبر 2021 محمولا على الصاروخ "فالكون 9" الذى انطلق فى رحلته الفضائية "SpaceX CRS-24" من مركز كينيدى للفضاء فى ولاية فلوريدا الأمريكية، ويتوج هذا الوصول الناجح للقمر الصناعى جهود الشراكة فى القطاع الفضائى بين مملكة البحرين ودولة الإمارات، إذ يعد القمر الصناعى المشترك ثمرة للتعاون البناء بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ووكالة الإمارات للفضاء.