رابط تقديم وظائف المديرية العامة للسجون عبر أبشر للتوظيف وظائف عسكرية برتبة جندي للنساء فقط

ُتقديم وظائف المديرية العامة للسجون، دشت منذ ساعات قليلة المديرية العامة للسجون أعلان خاص بالتوظيف للعنصر النسائي فقط علي رتبة جندي، ووضحت أن التسجيل متاح عبر بوابة ابشر للتوظيف، على أن يكون التقديم إلكترونيًا وفق الشروط والضوابط الخاصة التي أعلنتها وزارة الداخلية بالمملكة للعنصر النسائي، وقد نوهت الإدارة العامة للقبول المركزي للراغبين في التقديم من ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، ونوضح لكم عبر موقع ثقفني رابط تقديم وظائف المديرة العامة للسجون.

وظائف المديرية العامة للسجون

وضحت مٌديرية السُجون عبر البيان التوظيفي الذي أعلنته منذ قليل؛ أن التسجيل والقبول بالوظائف الشاغرة يقتصر علي النساء فقط، ممن يحملون شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل لغل تلك الوظَائف ممن لديهن مؤهلات عليا، وكشفت عن موعد التقديم وفتح بوابة ابشر الإلكترونية وذلك من يوم السبت الموافق بالتاريخ الميلادي 5 من فبراير 2022 والمتوافق مع تاريخ هجري 4-7-1443 وبناءً علي ذلك وضحت المديرية أن التقديم سينتهي في يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022 والموافق بتاريخ هجري 9-7-1443.

شروط التسجيل وظائف المديرية العامة للسجون

من الشروط الأساسية التي وضعتها إدارة السجون للنساء حتي يتم قبولهن في وظَائف المديرية العامة للسجون التالي:

من الشروط الأساسية هي أن تكن المرشحة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل شخص مؤهل أعلى. أن تكون المرشحة من أصل سعودي وأصل سعودي باستثناء من نشأ مع والدها أثناء عمله للدولة خارج المملكة. أن تكن حسنة السلوك والسيرة وألا تكن محكوما عليها في جريمة أخلال بالشرف والأمانة العامة. أن يكون لديه هوية وطنية مستقلة سارية المفعول وقت التقديم. ألا يكون المرشح قد سبق تعيينه في وظيفة ضمن نظام الخدمة العسكرية أونهي المرشح خدمته في المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب من الأسباب. ألا يكن موظفًا في جهة حكومية. ألا تكون متزوجة من مواطن غير سعودي. أن يجتاز المرشح جميع إجراءات واختبارات القبول. بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من قبل وزارة التعليم ومصدق عليها.

رابط بوابة ابشر للتوظيف

أعلنت المديرية العامة للسجون طريقة التقديم لشغل الوظائف العسكرية وذلك عبر بوابة ابشر للتوظيف، ويتم التسجيل إلكترونيًا عبر الخطوات الأتية: