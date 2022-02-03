نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف إعانة مربي الماشية لشهر فبراير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف إعانة مربي الماشية لشهر فبراير 2022؛ تعمل المملكة بالاتفاق مع وزارة الزراعة والمياه على دعم صغار مربي الماشية ومساعدتهم عن طريق تكبير مشروعاتهم الخاصة بتربية الماشية وتقديم الدعم المادي المناسب وذلك لتحسين حالتهم المادية والمعيشية ومن خلال التالي نوضح لكم موعد صَرف إعانة مربي الماشية وشروط التسجيل وغيرها.

موعد صرف إعانة مربي الماشية 1443

تم تحديد موعد صرف دعم مربي الماشية من قبل وزارة المياه والزراعة حيث يتم صرف الإعانة يوم 2 فبراير 2022 ويستطيع المستفيدين الاستعلام عن البرنامج عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى منصة أنعام. تسجيل الدخول بالاسم ورقم المرور. النقر على الخدمات. ثم اختيار الاستعلام عن موعد الصرف. تدوين رقم الهوية الوطنية. تدوين رمز التحقق المرئي. النقر على استعلام.

شروط التسجيل في دعم مربي الماشية

تم وضع مجموعة من الشروط لدعم صغار مربي الماشية من قبل وزارة الزراعة والمياه لذلك يجب على المواطنين الانتباه إلى الشروط حتى يتمكنوا من التسجيل والاستفادة من الدعم وتتمثل هذه الشروط في التالي :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لابد أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 سنة.

يجب أن يمتلك المتقدم حساب بنكي نشط.

أن يكون من صغار مربي الماشية.

يمكن إعطاء هذا الدعم أيضاً لمن لديهم بطاقات تنقل.

لابد أن يكون لدية بطاقة صحية بيطرية.

يجب ألا يكون المتقدم يعمل في أي قطاع سواء حكومي أو خاص.

يجب ألا يكون مقيم بأي دار إيواء أو موجود بالسجن.

رابط التسجيل في منصة أنعام

يريد الكثير من مربي الماشية التسجيل في الدعم للاستفادة منه لذلك يزداد البحث عن خطوات التسجيل التي نذكرها لكم فيما يلي :

الولوج إلى منصة أنعام . تسجيل الدخول. اختيار برنامج صغار مربي الماشية. تدوين كافة البيانات بدقة. النقر على إرسال الطلب. يتم مراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات وعند توافر الشروط يتم الموافقة على الطلب.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال موعد صرف إعانة مربي الماشية لشهر فبراير 2022، كما وضحنا لكم شروط التسجيل في دعم مربي الماشية وكذلك رابط التسجيل في منصة أنعام .