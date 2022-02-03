عروض السيارات 2022 في السعودية، تعتبر اهم العروض التي تهم الشارع السعودي هي عروض السيارات وتأتي في مقدمة هذه العروض هو عروض نيسان باترول، حيث تعتبر هذه السيارة من السيارات الشعبية داخل الأراضي السعودية وتمتاز بانها صناعه يابانيه، وهذه السيارة تحظى بشعبيه عاليه، ونجد أن عدد كبير من السعوديين والمقيمين في المملكة يريدون الحصول على هذه النوعية من السيارات ونجدهم يبحثون عن عروض نيسان 2022، عروض السيارات 2022 في السعودية تكون من خلال الوكيل وشركة بترومين نيسان، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل تفاصيل عروض السيارات في المملكة وخصوصا عرض سيارة نيسان.

عروض السيارات 2022 في السعودية نيسان باترول

قبل أن نعرض لكم عروض السيارات 2022 في السعودية وهو عرض نيسان باترول أولا يجب أن تعرف على الوكيل المعتمد لهذه السيارة، حيث تعتبر من الشركات السعودية وتمتلك رياده كبيره في كافة خدمات المركبات داخل المملكة العربية السعودية، كل هذا جعلها وكيل سيارات نيسان في السعودية وتقوم بتقديم عروض السيارات 2022 في السعودية، الشركة تدخل في عصر كبير من التوسعات ومجال المبيعات بل تقدم خدمة ما بعد البيع وهذه الخدمة تهم بشكل كبير عملاء الشركة، ولهذا فان جميع عملائها يتم أرضاءهم جميعا ولهذا فان عليها إقبال كبير جدا من جميع الأشخاص داخل المملكة.

عروض شركة نيسان في السعودية

هناك عرض نيسان اكس تريل وهذا العرض به الكثير من المزايا الهامة و المختلفة، وسوف نتعرف على كل هذه مميزاته في السطور التالية.

عرض 50/50: بدون مرابحة على سنتين، ادفع الآن 50% وبعد سنتين 50%.

عرض عملاء التقسيط: بدون دفعة أولى وبقسط شهري يبدأ من 1156 ريال.

أحكام وشروط العرض