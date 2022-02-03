كشف النجم الإنجليزي السابق، وأيقونة الموضة، ديفد بيكهام، أن زوجته تتناول وجبة واحدة لا تغيرها، طوال 25 عاما الماضية.
ويعتبر بيكهام وزوجته فيكتوريا وأطفالهما الأربعة، من أشهر "عائلات النجوم" في العالم، وذلك لشعبية النجم الإنجليزي الكبيرة في ملاعب كرة القدم، وكذلك زوجته المغنية السابقة في فرقة "سبايس غيرلز".
وفي حديثه لبودكاست "ريفر كافيه تيبل 4"، كشف بيكهام تفاصيل غريبة عن زوجته فيكتوريا، أبرزها أنها تتناول نفس وجبة الطعام منذ 25 عاما.
وقال بيكهام: "لدي مشاعر كثيرة تجاه الطعام، عندما أتناول شيئا لذيذا، أرغب بأن يجربه جميع من حولي".
وأضاف: "لسوء الحظ، أنا متزوج من شخص يأكل نفس الشيء على مدار الخمسة وعشرين عاما الماضية".
وتابع: "منذ أن التقيتها، وهي تأكل السمك المشوي والخضروات المطهوة على البخار فقط، ونادرا ما تنحرف عن ذلك".
وتابع النجم البالغ من العمر 46 عاما: "المرة الوحيدة التي شاركت فيها فيكتوريا طعاما كان على طبقي، عندما كانت حاملا بطفلتنا هاربر في 2011.. وكان ذلك شيئا مدهشا".
وشغل زواج بيكهام وفيكتوريا الصحافة الإنجليزية وقتها في 1999، كونهما من أكبر الشخصيات البريطانية في عالم الرياضة والفن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيكهام يكشف سر زوجته.. تتناول وجبة طعام واحدة طوال 25 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.