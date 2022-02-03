سفير مصر ببيروت يبحث مع الأمم المتحدة المستجدات اللبنانية والإقليمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الخميس بمقر السفارة المصرية فى العاصمة اللبنانية بيروت. وأجرى السفير ياسر علوى لقاءات مع عدد من السياسيين والمسؤولين اللبنانيين خلال اليومين الماضيين لبحث التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية.

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