المفوضية الأوروبية توافق على اقتراح تمديد شهادات كورونا الرقمية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويجان فى مؤتمر صحفى، وفق ما نشره الاتحاد الأوروبى عبر موقعه الرسمى اليوم الخميس، إن المفوضية الأوروبية وافقت على اقتراح بشأن تمديد شهادات كورونا الرقمية لمدة عام واحد.

وكان الاتحاد الأوروبى قد توصل لتسوية متوافق عليها بين الدول الأعضاء لمنح "شهادة صحية رقمية" لمواطنيها الراغبين فى السفر عبر دول الاتحاد.