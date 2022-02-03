مقتل 9 مسلحين خلال هجمات على موقعين أمنيين جنوب باكستان

وأضاف أحمد فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الخميس، أن قوات الأمن الباكستانية أحبطت هجمات الإرهابيين على موقعين أمنيين فى مقاطعتى لإقليم بلوشستان بجنوب غربى البلاد، الليلة الماضية.
وأدان وزير الداخلية الباكستانى الهجمات الإرهابية، مؤكدا أن قوات بلاده قادرة على القضاء على موجة الإرهاب.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان بالقوات المسلحة فى البلاد؛ لصدها الهجمات الإرهابية فى بلوشستان، كما أعرب عن دعم الأمة للقوات المسلحة "التى تواصل تقديم تضحيات كبيرة لحمايتنا".
بدوره، ذكر الجيش فى بيان اليوم، أن عملية التمشيط ما زالت جارية.
ويشن الانفصاليون والمتشددون بانتظام هجمات فى إقليم "بلوشستان" المضطرب فى السنوات الأخيرة، وفى الأسبوع الماضى قتل مسلحون عشرة جنود فى هجوم على نقطة أمنية هناك.
ويطالب الانفصاليون بالاستقلال عن الحكومة المركزية فى إسلام أباد، وتقول السلطات إنها قمعت التمرد لكن العنف استمر فى "بلوشستان".
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