مقتل داعشيين فى طلعات جوية للجيش العراقى شمال بغداد

جدة - نرمين السيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، عن مقتل عنصرين من تنظيم (داعش) الإرهابى فى ضربات جوية للجيش بمحافظة صلاح الدين الواقعة شمال العاصمة بغداد.





وقال رسول فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "القوات الجوية، نفذت طلعات مميزة عبر طائرات (السيزنا كرفان) لإسناد القوات البرية المنفذة لواجب بحث وتفتيش وملاحقة عصابات تنظيم داعش الإرهابى فى منطقة (مطيبيجة) فى محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد". وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن قتل عنصرين (قناصين) من عصابات داعش الإرهابية حاولا استهداف القوات الأمنية أثناء القيام بواجبها وفرض سلطة القانون فى محافظة صلاح الدين".

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