عاجل.. تصريح صادم من الحكومة المغربية عن إنقاذ الطفل ريان

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الحكومة المغربية، عن قلقها من حدوث مأساة فى إنقاذ الطفل ريان جراء إمكانية انهيار التربة.

الطفل ريان

واستخدمت السلطات المحلية، جرافة للحفر للوصول لعمق البئر، ومن ثم استخراج الطفل ريان، وسط دعوات من الشعب المغربى لإنقاذه.

ويشارك الدرك الملكى والوقاية المدنية، فى محاولات إنقاذ الطفل ريان وتستخدم قوات الإنقاذ 4 جرافات للحفر بشكل أفقى للوصول للطفل.

الطفل ريان

وتعود ملكية البئر لوالد الطفل ريان الضحية، الذى حفر البئر، ولم يستخرج منها الماء، وسقط الطفل فى البئر بسبب عدم انتباهه.

الطفل ريان.. عملية إنقاذ فى بئر عمقه 35 مترا بالمغرب (فيديو)

ووفقا لسكاى نيوز عربية، تكمن صعوبة عملية الإنقاذ فى ضيق البئر، إذ بالكاد نزل فيه أحد عناصر الدفاع المدنى، معتمدا على حبل مشدودة ببكرة.