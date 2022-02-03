تونس توافق على اتفاقية حول الضمان الاجتماعى مع سويسرا

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية التونسية مرسوما رئاسيا بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعى مع سويسرا، ما يتيح للمنخرطين فى الصناديق الاجتماعية فى البلدين حق المساواة فى المعاملة بالمثل والانتفاع بنفس الامتيازات فى الضمان الاجتماعى.





وذكرت الجريدة الرسمية التونسية، اليوم الخميس، أن الاتفاقية تشمل جميع الفئات المنخرطة فى الصناديق الاجتماعية فى تونس وسويسرا، وتتيح لهم حق المساواة فى المعاملة بالمثل بين الشعبين المقيمين فى البلدين والمحافظة على الحقوق المكتسبة. كما تسمح الاتفاقية للتونسيين المقيمين فى سويسرا وكذلك السويسريين المقيمين فى تونس بالانتفاع بنفس الامتيازات فى الضمان الاجتماعى مثل تحويل مرتبات الشيخوخة والباقين على قيد الحياة والتأمين ضد العجز. ووقعت الاتفاقية بين تونسية وسويسرا فى 25 مارس 2019، بين وزير الشؤون الاجتماعية التونسى آنذاك محمد الطرابلسى، وزير الشؤون الداخلية السويسرى "آلان بيرسيه".

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