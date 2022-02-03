أخبار اليمن : تحذير للمواطنين من موجة برد وغبار ستضرب هذه المحافظات

تحذير للمواطنين من موجة برد وغبار ستضرب هذه المحافظاتتوّقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وباردة على مرتفعات محافظات تعز، لحج، أبين، شبوة، إب، الضالع وغرب محافظتي مأرب والجوف.

وأشار إلى احتمال تشكل الغبار الواسع الانتشار على المناطق الصحراوية لمحافظات شبوة، الجوف، مأرب وسيئون.

ونبه المركز المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر والمسافرين إلى المرتفعات الجبلية بأخذ الاِحتياطات اللاَزمة للوقاية من الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة.

وحذر المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية من آثار التبريد، كما نبه قاطني المناطق الصحراوية آنفة الذكر بأخذ الحيطة والحذر من موجة الغبار التي تؤدي الى انخفاض في مدى الرؤية الأفقية خاصة على محافظات شبوة، مأرب، الجوف وسيئون.

وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: عمران : 5.4، ذمار : 5.5، صنعاء : 6.8، السدة : 8.7، إب : 10، حجة : 10.5.

