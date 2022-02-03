فيديو يرصد مكان استهداف زعيم داعش في سوريا

رصدت لقطات مصورة المنزل الذي قتلت فيه القوات الأميركية زعيم تنظيم داعش الإرهابي في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.
ونفذت العملية عبر إنزال جوي في إدلب، حيث هبط جنود في قوة أميركية خاصة، وسارعوا إلى محاصرة منزل، كان يتحصن فيه زعيم داعش، الذي يسمي نفسه أبو إبراهيم الهاشمي القريشي.
وقالت الولايات المتحدة إن زعيم داعش قتل في العملية. وجاءت العملية بناء على معلومات استخباراتية كانت ترصد تحركات القريشي.
وأظهرت لقطات فيديو أن جانبا من المنزل قد تهدم، وربما نتيجة انفجار قنبلة كان يحمله القريشي أو إطلاق صواريخ نحو المنزل.
والمنزل الذي حاصرته القوات الأميركية يتكون من طابقين، وتحيطه الأشجار من بعض الجنواب، وتظهر الصور التي التقطت من داخل المنزل أن محتوياته محطمة، إثر عملية الاقتحام.
وخلّف الجنود الأميركيون وراءهم بقايا معدات كان مكتوب عليها بالإنجليزية في محيط المكان.
وقال المرصد السوري إن المنزل الذي كان فيه زعيم داعش يقع في بلدة أطمة شمالي إدلب.
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