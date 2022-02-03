عاجل.. بايدن يعلن مقتل زعيم داعش بريف إدلب

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، مقتل زعيم داعش فى عملية الإنزال بريف إدلب.



جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، مقتل زعيم داعش فى عملية الإنزال بريف إدلب. جاء ذلك فى نبأ عاجل وفقا لما ذكرته قناة العربية عبر حسابها الرسمى على "فيس بوك".

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