نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن إقامة بدون الدخول لأبشر وعبر أبشر وكل الطرق المتاحة للاستعلام إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن إقامة ، خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة من الخدمات المهمة التي يتساءل عنها العديد من المقيمين والوافدين بالمملكة العربية السعودية وذلك من أجل التحقق من الحالة القانونية للإقامة الخاصة بهم بشكل صحيح، ونظرا لتساؤل العديد من القيمين عنها فسنقوم بتعريف القارئ عن الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول بأبشر أو عبر أبشر وأيضا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر المكتب الخاص بها، وقد طرحت المملكة العربية السعودية قاعدة إلكترونية كبيرة من الخدمات الإلكترونية من الاستفسارات والاستعلامات الإلكترونية من أجل التسهيل على المواطن والمقيم الوصول للخدمة المطلوبة.

استعلام عن إقامة عبر أبشر

تقدم منصة أبشر الاستفسار عن الإقامة الخاصة بالوافد للتسهيل عليه الوصول للخدمة، وقد طرحت الوزارة بالمملكة السعودية المنصة من أجل كافة الخدمات والاستعلامات الخاصة والوصول لها بشكل سهل ومناسب في منصة واحدة وذلك من أجل التسهيل على المواطن والمقيم الوصول للخدمة، وللقيام بالخدمة عليك القيام بالأتي:

أولا بالدخول على بوابة أبشر للأفراد.

ثانيا بتسجيل الدخول بحسابك الخاص.

ثالثا ادخل على الاستعلام للمقيمين أو العمالة.

رابعا ادخل على استعلام عن صلاحية الاقامة.

خامسا بإدخال بيانات الإقامة الخاصة بك في الأماكن المحددة.

سادسا بتأكيد العملية والاستخدام البشري برمز التأكيد المرئي أمامك.

سابعا بالضغط على تحقق أو استعلام.

بهذا يكون القارئ قد تعرف على خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة الخاص بالمقيم بسهولة عبر وزارة الداخلية الإلكترونية بالمملكة السعودية خلال الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة.

الاستعلام عن عامل وافد برقم الاقامة

يمكن أيضا الاستعلام عبر الوزارة التنمية بالمملكة، حيث تقدم وزارة التنمية أيضا العديد من الاستفسارات للمواطن والمقيم للوصول للبيانات التي يرغب فيها للتسهيل عليه، ويمكن أيضا القيام بالكثير من الاستفسارات التي يطرحها مثل خدمة الوزارة كما يمكن أن يقوم القارئ بحجز موعد مكتب العمل عبر الإنترنت أيضا بشكل سهل في بضع عمليات ومن أجل طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم إقامتك قم بالآتي:

أولا ادخل على موقع الوزارة.

ثانيا ادخل على استعلامات الأفراد.

ثالثا خدمات الاستعلام.

رابعا باختيار الاستفسارات الإلكترونية الاستعلامات واختر الاستعلام عن موظف وافد.

خامسا بإدخال رقم الجواز أو الحدود أو إقامته الخاصة.

سادسا بتحديد الجنسية.

سابعا بإدخال رمز التحقق الذي أمامك لتأكيد التعامل البشري.

ثامنا بالضغط على بحث.

بهذا يكون القارئ قد تعرف على الاستعلام عن وافد واستعلام عن هوية وافد واستعلام مشروعية إقامتك أو الوافد، كما يمكن أيضا للقارئ عبر موقع أبشر أن يقوم بالاستعلام عن سداد رسوم تجديد إقامتك إلكترونيا أيضا عبر وزارة الداخلية استعلام مشروعية الإقامة أبشر.

الاستعلام عن صلاحية إقامتك

بهذا يكون القارئ قد عرف كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم إقامته وطريقة استعلام عن اقامة أو الوافد وأيضا تجديد الإقامة لمقيم، وتم أيضا الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة كما يمكن أيضا الاستعلام عن الكفيل عبر الوزارة العمل، يمكن أيضا فتح حساب بنك الراجحي للمقيم إلكترونيا.