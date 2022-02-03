رابط تقديم وظائف السجون للنساء 1443 جندي عداد نزول وظائف المديرية العامة للسجون jobs.sa

رابط تقديم وظائف السجون للنساء 1443 بات من أكثر الروابط بحثاً عبر محرك البحث الشهير جوجل، فقد أعلنت المديرية العامة للسجون عن فتح باب القبول للعنصر النسائي على رتبة جندي، للتوظيف في وظائف المديرية العامة للسجون نساء 1443، ووضعت السجون بعض الشروط التي يجب توافرها فيمن تسعى للالتحاق بهذه الوظائف، ويتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمات للالتحاق بوظائف السجون للنساء 1443 بكل دقة، لاختيار أفضل العناصر وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة من قبل المديرية العامة للسجون.

ويجب قراءة الشروط جيداً قبل البدء في التسجيل، مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة والدالة على توافر الشروط في المتقدمة، ويجب التسجيل في الموعد المحدد وإدخال كافة البيانات بطريقة صحيحة حتى يتم قبول الطلب، وفيما يلي سوف نستعرض معكم رابط تقديم السجون للنساء 1443، وموعد وطريقة وشروط التسجيل، وذلك من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز.

رابط تقديم وظائف السجون للنساء 1443

يتم الدخول على رابط وظائف السجون للنساء 1443 رابط أبشر توظيف jobs.sa.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق والنقر على “تسجيل الدخول”.

اختيار “وظائف المديرية العامة للسجون نساء 1443”.

تعبئة كافة البيانات وإرفاق كافة المستندات المطلوبة.

النقر على أيقونة “إرسال الطلب”.

سلم رواتب السجون 1443 وطريقة التسجيل

الرتبة والشهادة المطلوبة

يتم التوظيف على رتبة جندي للحاملة لشهادة الثانوية فأعلى.

شروط وظائف السجون نساء 1443

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأت مع والدها خارج البلاد في خدمة المملكة. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. حاصلة على الثانوية أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى. ألا يكون قد سبق لها التعيين في أي وظيفة عسكرية أو تكون قد فصلت من الوظيفة لأي سبب من الأسباب. حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وسارية وقت تقديم الطلب. الحاصلة على الشهادة من خارج المملكة يجب اعتمادها من قبل وزارة التعليم. اجتياز المقابلة الشخصية وكافة اختبارات القبول. تعبئة كافة الحقول بعناية شديدة وضرورة تحري الدقة في ملئ البيانات والمستندات المرفقة.

موعد التقديم

يبدأ التقديم يوم السبت القادم بتاريخ 04\07\1443 الموافق 05\02\2022 في تمام العاشرة صباحاً، وينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 09\07\1443 الموافق 10\02\2022.