نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم والقنوات الناقلة في ربع نهائي كأس ملك أسبانيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم الخميس في ربع نهائي كأس ملك أسبانيا والقنوات الناقلة، ريال مدريد يدخل المباراة وعينه على الفوز والتأهل إلى نصف نهائي البطولة في ظل طموح أتلتيك بيلباو الساعي إلى تحقيق مفاجأة والفوز على ريال مدريد.

ترقبوا متابعة نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم

من المرتقب أن تبدأ مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم:

الحادية عشرة والنصف بتوقيت السعودية

العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم

من المرتقب أن تنقل قناة Arena Sport 1 HD مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في واحدة من المواجهات القوية بالنسبة لريال مدريد في مواجهة اليوم في ربع نهائي كأس ملك أسبانيا، خاصة وأن الريال يسعى إلى الفوز بأي طريقة من أجل التأهل إلى نصف نهائي كأس ملك أسبانيا.

نتائج ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو

يذكر أن ريال مدريد واجه أتلتيك بيلباو في ثلاث مباريات وحقق ريال مدريد الفوز في ثلاث مباريات، الأولى كانت الفوز بهدف دون رد، والثانية نجح ريال مدريد في الفوز بهدفين مقابل هدف، والثالثة كانت في نهائي كأس السوبر الإسباني حيث نجح وقتها ريال مدريد في الفوز بهدفين دون رد.

قائمة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو

يذكر أن ريال مدريد أعلن عن قائمة الفريق التي تواجه أتلتيك بيلباو وسط غياب كلا من كريم بنزيما ومارسيلو وفيرلاند ميندي وماريانو دياز.

حراسة المرمى: كورتوا وأندري لونين وتوني فويدياس.

خط الدفاع: كارفاخال وميليتاو ودافيد ألابا وخيسوس فاييخو وناتشو فيرنانديز.

الوسط: تونسي كروس ولوكا مودريتس وكاسيمرو وفالفيردي ولوكاس فاسكيز وداني سيبايوس وإيسكو وإدواردو كامفينجا.

خط الهجوم: إيدين هازارد وماركو أسينسيو ولوكا يوفيتش وجاريث بيل وفينيسيوس جونيور ورودريجو جويس.

توقعات نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم

يترقب الجميع نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، حيث يترقب الجميع النتيجة وسط توقعات أن ينجح ريال مدريد في تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي في كأس ملك أسبانيا، إلا أن البعض عاد ليؤكد أن أتلتيك بيلباو قادر على تحويل النتيجة وتحقيق مفاجأة والفوز على ريال م