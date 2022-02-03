راتب وكيل رقيب في الأمن العام 2022 بالسعودية وقيمة البدلات

راتب وكيل رقيب في الأمن العام 2022 بالسعودية، والأمن العام يتبع وزارة الداخلية بالمملكة، ويتم ترتيب العاملين في شكل هرم متدرج بحسب الرتب العسكرية التي يشغلها كل فرد منهم، ووكيل الرقيب من بين الرتب التابعة للأمن العام، ويحرص الأمن العام بالمملكة على حفظ الأمن والنظام لجميع المواقع الهامة المتواجدة داخل حدود المملكة العربية السعودية، ومن أبرز مهماته بالدولة، الحفاظ على المقدسات وتوفير تغطية أمنية للمقدسات بالدولة، بجانب حماية المواطنين والمقيمين وجميع ممتلكاتهم.

راتب وكيل رقيب في الأمن العام 2022

رتبة وكيل رقيب بالأمن العام من الرتب التابعة للأفراد العسكريين من الموظفين بقطاع الأمن العام بالمملكة، وهي الرتبة التي تأتي قبل رتبة ضابط مباشرة، ويقوم النظام السعودي بتحديد جميع تفاصيل رواتب العسكريين بالمملكة، والتي تختلف بحسب اختلاف الدرجة الوظيفية والخبرات العلمية، وتضم رتبة وكيل الرقيب 15 درجة بالأمن العام تأتي وظائفها بحسب سلم وظائف الأمن العام كالتالي:

رواتب الموظفين الجدد في جهاز الأمن

يختلف قيمة الراتب الذي يتقاضاه الموظفين الجدد بجهاز الأمن العام بالمملكة العربية السعودية، بحسب اختلاف الدرجة الوظيفية لكل موظف، وقد جاءت قيمة الرواتب التي يتقاضاها الموظفين الجدد بمختلف الدرجات الوظيفية كالتالي:

راتب الدرجة الأولى لرتبة الجندي يعادل 3320 ريال.

راتب الدرجة الأولى لرتبة الجندي الأول 3395 ريال.

راتب الدرجة الأولى لرتبة العريف 3765 ريال.

راتب الدرجة الأولى لرتبة الرقيب 5260 ريال.

راتب الدرجة الأولى لرتبة وكيل الرقيب 4455 ريال.

راتب الدرجة الأولى لرتبة الرقيب الأول 6180 ريال.

راتب الدرجة الأولى لرتبة رئيس الرقباء 7215 ريال.

العلاوة السنوية للموظفين الجدد 1443

يقوم قطاع الأمن العام بمنح الموظفين الجدد بالمملكة العربية السعودية، علاوة سنوية تصرف مع راتب الموظف في بداية العام، ويتم اعتبار الموظف مستحق للعلاوة بعد مرور عام على تاريخ التوظيف أو على تاريخ حصوله على العلاوة الماضية، وتأتي قيمة العلاوة السنوية كالتالي: