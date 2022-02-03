صور 3 رؤساء أميركيين في "غرفة العمليات".. والهدف واحد

أعادت صورة الرئيس الأميركي جو بايدن وهو يتابع عملية استهداف زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، إلى الأذهان صورا أخرى لرؤساء أميركيين سابقين أثناء تنفذ عمليات نوعية هدفها واحد، القضاء على الإرهاب.

وأظهرت الصورة، التي نشرها البيت الأبيض، اليوم الخميس، الرئيس بايدن ونائبته هاريس وأعضاء فريق الأمن القومي داخل غرفة العمليات، وهم يراقبون العملية، التي أطلق عليها "إخراج أبي إبراهيم الهاشمي القريشي زعيم داعش من ساحة المعركة".

وقد تككلت العملية بالنجاح، حيث أعلن بايدن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وكانت صور مشابهة لرؤساء أميركيين سابقين انتشرت خلال مراحل سابقة، أبرزها صورتي الرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب.

ورصدت الصورة الأولى أوباما وفريقه يتابعون مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

ففي الثاني من مايو من عام 2011، أغارت قوات أميركية خاصة على مجمع سكني في مدينة آبوت أباد الباكستانية وقتلت بن لادن.

وكان أوباما آنذاك حاضرا داخل غرفة العمليات مرفوقا بكل من جو بايدن وهيلاري كلينتون وأعضاء فريق الأمن القومي.

وفي أكتوبر 2019، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وظهرت آنذاك صورة مشابهة لترامب وهو يشاهد العملية العسكرية مع نائبه مايك بنس، ووزير الدفاع مارك إسبر، بالإضافة إلى قادة الأركان المشتركة وآخرين.

وتوجد غرفة العمليات في الطابق السفلي من الجناح الغربي للبيت الأبيض، وتدار من قبل موظفي مجلس الأمن القومي ليستخدمها رئيس الولايات المتحدة ومستشاريه لمراقبة الأزمات والتعامل معها.