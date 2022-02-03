عاجل- ألمانيا تغلق مكتب روسيا اليوم وموسكو ترد

جدة - نرمين السيد - أغلقت روسيا مكتب دويتشه فيله فى موسكو، فى أول رد على قطع بث روسيا اليوم فى ألمانيا.



جدة - نرمين السيد - أغلقت روسيا مكتب دويتشه فيله فى موسكو، فى أول رد على قطع بث روسيا اليوم فى ألمانيا. يأتى ذلك فى ظل التوتر الذى يسود العلاقة بين روسيا والغرب على خلفية أزمة روسيا وأوكرانيا.

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