العراق: مقتل 10 إرهابيين وتدمير 3 أوكار بمحافظة ديالى

جدة - نرمين السيد - وقال رسول - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس -: "إنه ثأرًا لشهدائنا الأبرار وبعد متابعة دقيقة والرصد عبر الكاميرات الحرارية، نفذت طائرات القوة الجوية ضربات فى وادى السبيعات ضمن منطقة حاوى العظيم فى محافظة ديالى، حيث تم قتل 7 إرهابيين بضربة جوية أمس، وفى صباح اليوم تم قتل 3 إرهابيين من تنظيم (داعش) من ضمنهم انتحارى يرتدى حزامًا ناسفًا".
وأضاف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن القوات الأمنية تمكنت من تدمير 3 أوكار مضافات للإرهابيين وضبط عدد من الأسلحة.
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