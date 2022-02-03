نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاحً رابط نتائج القبول الموازي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية mohesr.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموازي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم بعض التساؤلات الكبيرة المطروحة التي جاءت حول خطوات الكشف والاستعلام عن نتيجة القبول الموازي فى شتى المحافظات العراقية التي جاءت على شكل نستعرضها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

رابط نتائج القبول الموازي 2022

مؤخراً قد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية، حيث قد كشفت الوزارة مرخؤاُ عن تلك النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا، حيث أشارت الوزارة على ان نتائج القبول الموازي قد انتهي بعد طول انتظار اعمال إعلانها بعد أن حددت الوزارة على اعداد المقبولين بالقبول الموازي هذا العام بعد الاشارة كذلك على موعد بداية العام الدراسي الجديد بالعراق المقرر على ان يكون بدءً من اليوم السابع والعشرون من يناير، على ان تأكد التربية والتعليم العراقية على ان أعداد المقبولين بالقبول الموازي قد تخطى عددهم 20 ألف طالب وطالبة مشيرة إلى ان أعداد المقبولين من هذا العدد عن العام الماضي قد وصل الى 3500 طالب وطالبة، على ان نستعرض على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية الطريقة الصحيحة التي أشارت إليها وزارة التربية والتعليم العراقية لإجراء الكشف والاستعلام عن نتائج القبول الموازي

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بمنتهي البساطة ومن المنزل بإمكان جميع الطلاب والطالبات اجراء الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي الكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عند اتباع الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق

الخطوة الثالثة:- البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونات المخصصة لها

الخطوة الرابعة:- اختيار المحافظة التابع اليها الطالب بجانب اختيار القسم التابع له الطالب الايقونة المخصصة لها

الخطوة الاخيرة:- النقر على خانة عرض النتائج على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة على الفور

على ان يصبح بإمكانكم مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول على تلك النتائج بالحال

معدلات القبول الموازي

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ كلية طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ كلية طب القادسية : 98.33

١١_ كلية طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.