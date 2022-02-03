رابط تقديم وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443 لحملة الدبلوم eapps.ngha.med.sa

رابط تقديم وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443، من أكثر الروابط بحثاً عبر محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن توفير عدد 80 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى، عبر بوابة التوظيف الإلكترونية بعدة مدن بالمملكة، وذلك وفق الشروط والضوابط الموضوعة من قبل الشؤون الصحية، وعلى من يرغب في التسجيل التقديم في الموعد المحدد، وملئ استمارة التسجيل الإلكترونية مع ضرورة إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

وسوف يتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بناءً على تحقيق الشروط والمقابلة الشخصية ومطابقة المستندات، وكذلك اجتياز كافة الاختبارات الموضوعة من قبل اللجنة المختصة بذلك، ويجب العلم بأنه يتم تحديث الوظائف بشكل مستمر، وفي حالة عدم وجود وظائف في قسم معين يجب الدخول مرة أخرى للاطلاع على الوظائف المتاحة، وفيما يلي ومن خلال هذا المقال سوف نوافيكم برابط تقديم وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني.

رابط تقديم وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443

يتم التقديم على وظائف الشؤون الصحية إلكترونياً من خلال الدخول على رابط eapps.ngha.med.sa.

بعد الدخول يتم النقر على أيقونة “الوظائف الشاغرة”.

اختيار القسم المخصص والذي يتوفر بالمتقدم الشروط المخصصة له.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الوظائف المطلوبة

أخصائي ثاني مراقبة المخزون – المدينة المنورة العدد وظيفتان. فني تخدير ثاني – المدينة المنورة وظيفتان. صيدلاني أول – مكان العمل جدة والعدد 8 وظائف. 4 وظائف فني صيدلة أول “جدة”. وظيفتان فني صيدلة ثاني “جدة”. فني طب نووي ثاني “الأحساء”. فني صيدلة ثالث العدد 21 وظيفة في جدة. عدد 18 وظيفة في التمريض في مدينة الأحساء. وظائف طبية في عدة تخصصات العدد 19 وظيفة في جدة والمدينة المنورة.

وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443

هناك بعض التعليمات التي يجب التنبيه عليها قبل الشروع في التسجيل، حيث يجب قراءة شروط الوظائف المطلوبة جيداً قبل التسجيل، لمعرفة هل تنطبق الشروط علي من عدمه، كما يجب تجهيز كافة المستندات اللازمة ورفعها مع استمارة التسجيل الإلكترونية، وعلى من يرغب في التسجيل إدخال كافة البيانات بشكل صحيح ودقيق، حيث أنه لا ينظر للطلبات غير مستوفية الشروط المطلوبة، وتخطي كافة الاختبارات والمقابلة الشخصية ومطابقة المستندات.