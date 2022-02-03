نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحويل نقاط موبايلي إلى رصيد دولي Mobily بكود مختصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحويل نقاط موبايلي إلى رصيد دولي Mobily سهلة وبأكثر من طريقة لانجاز الخدمة بأسهل وسيلة ممكنة. خاصة أن شركة موبايلي من الشركات الرائدة في عالم الاتصالات وتوفير أفضل تغطية لخدمات التجوال الدولي ليس في المملكة العربية السعودية فقط. لكن في 56 حول العالم. فضلاً عن أن شركة موبايلي هي أول شركة تقوم بالكهرباء لمساعدتها في الرد على الاتصالات. بالإضافة على إنه أول من حصل على خدمة الرسائل المتعددة في عالم الاتصالات والإنترنت. ومن أهم ما يبحث عنها العملاء هو طريقة تحويل نقاط موبايلي إلى رصيد دولي خاصة أنها خدمة مجانية ولاتتطلب أي وقت في التحويل. وتوفر العروض والنقاط بخصومات. ويمكن استبدال نقاط موبايلي من نون بالمنتجات التى تفضلونها.

طريقة تحويل نقاط موبايلي إلى رصيد دولي

هناك كيفية تحويل نقاط موبايلي إلى رصيد دولي بكود مختصر يمكن لعملاء شركة موبايلي تغييرها بسهولة من خلال الآتي:

الاتصال بالكود * 100 # من جوالك.

اضغط على النقاط.

اذطلب تحويل النقاط إلى رصيد.

خدمة عملاء موبايلي

ويمكن التواصل مع خدمة عملاء موبايلي للرد على استفساراتكم وتحويل نقاط موبايلي من خلال الاتصال على الرقم 1100 وطلب منهم تحويل نقاط موبايلي إلي رصيد دولي أو تحميل تطبيق موبايل والتواصل على التطبيق بسهولة. فيوفر التطبيق التفاعل بسهولة والأمان لجميع العملاء وإنجاز خدماتهم دون الحاجة للتواصل مع خدمة عملاء موبايلي.

شروط تحويل نقاط موبايلي إلى رقم آخر

يكون الرقم مسجل تحت اسم صاحب الرقم الرئيسي.

لاتقل النقاط على كل رقم عن 300 نقطة بخلاف الـ100 نقطة الأساسيّة.

تفعيل الرقم الرئيسي والرقم المضاف.

تفعيل الرقم المضاف قبل شهرين من عملية الإضافة.

شركة موبايلي Mobily

تعد شركة موبايلي Mobily من أهم شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية انطلقت منذ عام 2004م. وأصبحت على رخصة مساهمة في الحصول على رخصة المحمول الثانية. واستطاعت كسب ثقة العملاء من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. بتوفير العديد من الخدمات التى توفرها الشركة لدعمهم وتسهيل الحصول على الخدمة بشكل أفضل.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بكيفية تحويل نقاط موبايلي إلى رصيد دولي.