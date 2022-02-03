روسيا ترد على إجراءاتٍ ألمانية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم إغلاق مكتب مراسلي (دويتشه فيله) في روسيا وإلغاء اعتماد جميع الموظفين الروس العاملين فيه وذلك رداً على إيقاف بث قناة RT بالألمانية.
وجاء في بيان للوزارة حول هذا الشأن “في إطار إجراءات الرد التي تم الإعلان عنها أمس رداً على الإجراءات غير الودية التي اتخذتها ألمانيا لحظر البث الفضائي وغيره من البث للقناة التلفزيونية RTبالألمانية يعتزم الجانب الروسي تنفيذ المرحلة الأولى من إجراءات الرد وهي إغلاق مكتب مراسلي شبكة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (دويتشه فيله) في روسيا وإلغاء اعتماد جميع موظفيه”.
وأعلنت الهيئة الناظمة لوسائل الاعلام في ألمانيا (زاك) أمس أنها حظرت على أراضيها بث محطة روسيا اليوم التلفزيونية الروسية الذي بدأ في السادس عشر من كانون الأول الماضي بدعوى عدم التقدم بأي طلب للحصول على الترخيص الضروري بموجب قانون وسائل الإعلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا ترد على إجراءاتٍ ألمانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.