أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ يحيى الجبين

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ يحيى الجبينبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ يحيى محمود محمد أمين الجبين، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأشاد أمين عام المؤتمر في برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ محمود صغير الجبين عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وأخ الفقيد محمد محمود محمد الجبين، بمناقب الراحل الذي يُعد من كبار مشائخ مديرية الجبين بمحافظة ريمة، وله إسهاماته في خدمة المجتمع. مؤكداً أن الوطن خسر برحيل الشيخ يحيى الجبين أحد الشخصيات الاجتماعية والقبلية التي لها بصمات واضحة في العطاء والتضحية.

وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأهله ومحبيه في هذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فيسح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".