بعد "الصحوة".. كيف سيؤثر مقتل زعيم داعش على التنظيم؟

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن في وقت سابق الخميس، أن قوات خاصة أميركية نفذت عملية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، قتلت فيها زعيم داعش.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لـ"دوت الخليج" إن التحركات العسكرية الأميركية الكبيرة التي سبقت العملية كانت تشي بأن الأمر يتصل بتنظيم داعش.

وأضاف أن العملية بدأت عندما هبطت الطائرات المروحية في المكان وحاصرته لمدة ساعة، حيث فاوضت الموجودين داخل المنزل.

وقال عبد الرحمن إن عملية قتل القريشي جاءت بعد أيام من انتهاء عملية سجن غويران، التي شنها تنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق سوريا، الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أميركيا.