عبدالله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران

تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، اتصالا هاتفيا من حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إنه جرى خلال الاتصال الهاتفي التشاور وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وندد الشيخ عبدالله بن زايد، خلال الاتصال الهاتفي، بهجمات جماعة الحوثي الإرهابية على الدولة. كما شدّد على ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة والالتزام بالحل السياسي في اليمن، والذي يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر في هذا الشأن.

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