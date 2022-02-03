بيان عاجل من الخارجية الروسية للرد على إيقاف ألمانيا بث قناة RT 

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إغلاق مكتب مراسلى "دويتشه فيله" فى روسيا وإلغاء اعتماد جميع الموظفين الروس العاملين فيه، وذلك ردا على إيقاف بث قناة "أر تى بالألمانية".





وجاء فى بيان الخارجية الروسية حول هذا الشأن: "فى إطار إجراءات الرد التى تم الإعلان عنها فى 2 فبراير ردًا على الإجراءات غير الودية التى اتخذتها ألمانيا لحظر البث الفضائى وغيره من البث للقناة التلفزيونية "آر تى بالألمانية"، يعتزم الجانب الروسى تنفيذ المرحلة الأولى من إجراءات الرد: إغلاق مكتب مراسلى شبكة الإذاعة والتلفزيون الألمانية "دويتشه فيله" فى روسيا". وأضاف البيان: "تم إلغاء اعتماد جميع موظفى مكتب "دويتشه فيله" فى روسيا". وأعلنت الهيئة المنظمة لوسائل الاعلام فى ألمانيا (زاك) أمس الأربعاء أنها حظرت على أراضيها بث محطة "روسيا اليوم" التلفزيونية الروسية الذى بدأ فى 16 ديسمبر بدعوى عدم التقدم بأى طلب "للحصول على الترخيص الضرورى بموجب قانون وسائل الاعلام".

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