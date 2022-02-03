طريقة تحديث واتساب whatsapp الجديد 2022.. مميزات تحديث الواتساب الجديد

الكثير من عشاق ومحبي ومستخدمي تطبيق الواتساب، يبحثون بشكل كبير حالياً عن تحديث الواتساب الجديد 2022 والذي يحمل الكثير من المميزات تجعله هو أفضل تحديث، ويعتبر الواتساب من أشهر التطبيقات الخاصة التواصل الاجتماعي، والذي يستخدم بشكل كبير للغاية في العالم كله، حيث بلغ عدد مستخدمي التطبيق في العالم لأكثر من مليار مستخدم، ونظراً لأهمية تحديث الواتساب سوف نطلعكم في هذا المقال الآن عن مميزات التحديث الجديد.

تحديث الواتساب 2022

في الفترة الأخيرة تم دمج تطبيق الواتساب مع شركة Meta، ومنذ تلك اللحظة وهناك الكثير من المميزات التي جعلت التطبيق ممتع للغاية، ودوما يسعى مستخدمي تطبيق الواتساب لتحديث التطبيق وإضافة التقنيات التي يفقدها، ويظل هذا التطبيق هو الأسهل والأسرع بالنسبة لتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يستخدم في التواصل مع الآخرين حول العال.

مميزات تحديث الواتساب الجديد 2022

التحديث الجديد للواتساب يحمل الكثير من المميزات الفريدة والمهمة للغاية، وتلك المميزات هي:

من أهم مميزات التحديث الجديد للواتساب استخدام أكثر من تطبيق واتساب على جهاز واحد دون الحاجة لغلق الحساب.

يمكن حظر مجموعات أو جهات الاتصال مع الاحتفاظ بالمحادثات دون حذفها.

يمكن إعادة الرسائل والصور والمحادثات والفيديو التي حذفت من قبل.

يمكن استخدام التطبيق دون الاتصال بالأنترنت.

من السهل إمكانية رفع الفيديوهات التي تصل مدتها 30 ثانية.

يمكن إرسال أكثر من 20 صورة في نفس الوقت.

وشمل تحديث واتس اب الجديد إضافة ميزة الرد التلقائي.

كيفية تحديث الواتساب الجديد لأجهزة الأندرويد 2022

من خلال خطوات بسيطة للغاية وسهلة يمكن لكل مستخدمي الواتس آب تحديث التطبيق الجديد 2022 والاستفادة من جميع مميزاته الحصرية، وتلك الخطوات هي: