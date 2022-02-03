حضري البيتزا الإيطالية الأصلية في البيت بطريقة مضمونة خطوة بخطوة

‏تعد البيتزا الإيطالية من الوجبات التي يحبها الصغار والكبار وتلك الوصفة العالمية ذات شعبية عالية كما أنها وجبة سهلة التحضير وتقدم كوجبة عشاء خفيفة ولذيذة وتعد من أكثر الأكلات التي لها مذاق رائع وطيب أيضا ‏وسوف نتعرف على طريقة عمل البيتزا الإيطالية بطريقة سهلة ومضمونة في البيت من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البيتزا الإيطالية

أصبحت الأمهات تعتمد على تحضير البيتزا في المنزل بطرق مختلفة ومتنوعة وبمذاق شهي أفضل من مذاق المطاعم خاصةً أن جميع الأمهات أصبحت تمتلك مهارة كبيرة حتى تحضر الطعام وأن المواقع والسوشيال ميديا مليئة بالوصفات الخاصة بتحضير الطعام والسبب الرئيسي في الإقبال على تحضير البيتزا في المنزل هو ارتفاع سعر البيتزا بشكل كبير في المطاعم لذلك تفكر الأمهات أنها يمكنها تحضير أثنين من البيتزا بمذاق ونكهات مختلفة بثمن واحده من البيتزا في المطاعم، ومن أسباب نجاح البيتزا في المطاعم أن الأشخاص يقومون بإتباع خطوات المطبخ الإيطالي في تحضير البيتزا واختيار حشوات لذيذة، ومع إتباع خطوات التحضير اليوم يمكنك قول وداعاً لشراء البيتزا من الخارج تابع الخطوات عبر السطور القادمة.

المكونات:

أربع أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة ونصف كبيرة من الخميرة.

كوب وربع من الماء الفاتر.

أثنين ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

أثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

مكونات الصلصة:

أثنين فص من الثوم المهروس.

ربع كوب من الزيت النباتي.

بصلة واحدة مفرومة ناعمة.

أثنين كوب وثلث من الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون حسب الرغبة.

‏ربع‬ ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

أثنين كوب من الجبنة الموزاريلا مقطع إلى شرائح.

ربع كوب من الجرجير.

طريقة التحضير: