نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري البيتزا الإيطالية الأصلية في البيت بطريقة مضمونة خطوة بخطوة في المقال التالي
تعد البيتزا الإيطالية من الوجبات التي يحبها الصغار والكبار وتلك الوصفة العالمية ذات شعبية عالية كما أنها وجبة سهلة التحضير وتقدم كوجبة عشاء خفيفة ولذيذة وتعد من أكثر الأكلات التي لها مذاق رائع وطيب أيضا وسوف نتعرف على طريقة عمل البيتزا الإيطالية بطريقة سهلة ومضمونة في البيت من خلال هذا المقال.
طريقة عمل البيتزا الإيطالية
أصبحت الأمهات تعتمد على تحضير البيتزا في المنزل بطرق مختلفة ومتنوعة وبمذاق شهي أفضل من مذاق المطاعم خاصةً أن جميع الأمهات أصبحت تمتلك مهارة كبيرة حتى تحضر الطعام وأن المواقع والسوشيال ميديا مليئة بالوصفات الخاصة بتحضير الطعام والسبب الرئيسي في الإقبال على تحضير البيتزا في المنزل هو ارتفاع سعر البيتزا بشكل كبير في المطاعم لذلك تفكر الأمهات أنها يمكنها تحضير أثنين من البيتزا بمذاق ونكهات مختلفة بثمن واحده من البيتزا في المطاعم، ومن أسباب نجاح البيتزا في المطاعم أن الأشخاص يقومون بإتباع خطوات المطبخ الإيطالي في تحضير البيتزا واختيار حشوات لذيذة، ومع إتباع خطوات التحضير اليوم يمكنك قول وداعاً لشراء البيتزا من الخارج تابع الخطوات عبر السطور القادمة.
المكونات:
- أربع أكواب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة ونصف كبيرة من الخميرة.
- كوب وربع من الماء الفاتر.
- أثنين ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
- أثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
مكونات الصلصة:
- أثنين فص من الثوم المهروس.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- بصلة واحدة مفرومة ناعمة.
- أثنين كوب وثلث من الطماطم.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون حسب الرغبة.
- ربع ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.
- أثنين كوب من الجبنة الموزاريلا مقطع إلى شرائح.
- ربع كوب من الجرجير.
طريقة التحضير:
- في الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء وضعي في الوعاء ربع كوب من الماء وملعقة ونصف كبيرة من الخميرة حتى تذوب جيداً ثم بعد ذلك قومي بإحضار الخلاط الكهربائي وضعي في وعاء الخلاط أربع أكواب من الدقيق الأبيض وأثنين ملعقة كبيرة من السكر الأبيض وضيفي مزيج الخميرة والملح ثم شغلي الخلاط وضيفي الزيت بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمة.
- ثم بعد ذلك قومي بإطفاء الخلاط وضعي العجينة في وعاء آخر وغطى الوعاء بورق نايلون ثم يترك الوعاء في مكان دافئ حتى يتضاعف حجم العجينة.
- ثم بعد ذلك ضعي الزيت في وعاء وسخني الوعاء على درجة حرارة متوسطة ثم ضيفي البصل والثوم وقلبي المزيج حتى يذبل البصل جيداً ثم ضيفي الطماطم المهروسة وضيفي السكر والملح والفلفل الأسود واتركي المزيج يغلي لمدة خمس دقائق حتى تتكثف الصلصة ثم اطفئي النار.
- وبعد ذلك قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وقومي بإحضار صينية مناسبة للفرن ادهني الصينية بالقليل من الزيت النباتي ثم افردي العجينة في الصينية وضيفي الصلصلة على الوجه وضيفي شرائح الجبنة الموزاريلا فوق طبقة الصلصة ثم ادخلي الصينية إلى الفرن لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 دقيقة حتى تنضج البيتزا.
- وبعد مرور الوقت أخرجي الصينية من الفرن وزيني الوجه بورق الجرجير وبعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم.
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