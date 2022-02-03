شركة تسهيل تعرف على اهم الشروط للتسجيل و خطوات الحصول علي التمويل

نتحدث اليوم عن شركة تسهيل بالمملكة العربية السعودية ، حيث تعد شركة تسهيل من أهم الشركات الخاصة بالتمويل داخل المملكة العربية السعودية ، فهى تمتاز بالتمويل الشخصي لدى مواطنيها السعوديين وذلك لتلبية احتياجاتهم وسد احتياجاتهم الشخصية ، فشركة تسهيل من الشركات التي تتبع الشركة المتحدة للإلكترونيات وهي شركة اكسترا ، ولكل من يسال عن اذا كانت شركة تسهيل تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية فنعم جميع عمليات التمويل داخل شركة تسهيل تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ، فتقدم شركة تسهيل الخدمات الرقمية لجميع عملائها الكرام وذلك تيسيرا عليهم التعاملات ، فهذة الشركة يصل رأس مالها الى 350 مليون ريال سعودي ، البنك المركزي السعودي يقوم بالإشراف على هذه الشركة ، حيث أن لها مجلس شريعة يؤكد أن جميع العمليات الخاصة بها تتوافق لأحكام الشريعة الإسلامية ، فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض على جميع متابعينا الكرام الشروط والخطوات الخاصة بالتسجيل فى شركة تسهيل بالمملكة العربية السعودية وذلك لكى تحصل على تمويل مالى .

شروط التسجيل فى شركة تسهيل بالمملكة العربية السعودية

اولا : يجب ان يكون المتقدم سعودى الجنسية .

ثانيا : يجب ان يبلغ عمة 23 عاما .

ثالثا : للمتقدم فى شركة تسهيل يجب أن تكون إقامته داخل المملكة العربية السعودية وأن تكون الاقامة كاملة .

رابعا : يجب أن تكون مدة عمل المتقدم لكى يحصل على التمويل 3 أشهر ، وسنة بالنسبة للمتقاعدين عن العمل .

خامسا : اذا كان المتقدم عاملا فى القطاع الخاص يجب أن لا يقل راتبه الشهرى الخاص بة 6000 واذا كان عاملا في القطاع العسكري يجب أن لا يقل راتبه الشهرى الخاص بة عن 10000 .

الخطوات الخاصة بالتسجيل فى شركة تسهيل