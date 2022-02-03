نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رخصة القيادة الرقمية واهم خطوات التفعيل عن طريق ابشر واهم المميزات الخاصة بها 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث اليوم عن رخصة القيادة الرقمية ، فمن السهل أن تفعل رخصة القيادة الرقمية الخاصة بك بشكل الكترونى طبقا للإجراءات والوسائل الحديثة التي قامت وزارة الداخلية بتوفيرها ، فقامت بتوفير منصة تساعد المواطنين فى تفعيل هذه الرخصة دون أن يتوجهوا الى هيئات المرور ، ويمكنهم الاحتفاظ بها واستخراجها فى اى وقت وتعد هذه الرخصة بديلا للرخصة الرقمية، فرخصة القيادة الرقمية تمتاز بالكثير من المميزات بالمملكة العربية السعودية، ،فمن خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لكافة متابعينا الكرام الخطوات الخاصة بتفعيل رخصة القيادة الرقمية عن طريق الهاتف .

الخطوات الخاصة بتفعيل رخصة القيادة الرقمية 2022

يمكن لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية تفعيل رخصة القيادة الرقمية وذلك عن طريق تطبيق ابشر عبر الهواتف الذكية ، ولكى تفعل رخصة القيادة الرقمية عليك اتباع الخطوات الاتية :

اولا : عليك التوجه الى تطبيق ابشر أفراد عن طريق الهاتف المحمول الخاص بك .

ثانيا : عليك ادخال البريد الالكترونى الخاص بك وايضا كلمة المرور .

ثالثا : قم بالنقر على الايقونة الخاصة بخدمات ومن خلالها يتم تحديد الخدمة تفعيل الهوية الرقمية

رابعا : قم بالنقر على الايقونة الخاصة برخصة القيادة الرقمية .

خامسا : قم باختيار أمر تفعيل رخصة القيادة الرقمية الموجودة اسفل الشاشة .

سادسا : عند اتباعك لهذه الخطوات الاتية سوف يتم تفعيل رخصة القيادة الرقمية .

تعرف على المميزات الخاصة برخصة القيادة الرقمية

تتميز رخصة القيادة الرقمية بالكثير من المميزات وأصبح أصحاب السيارات والسائقين لا يمكنهم الاستغناء عنها ومن أهم المميزات التى تتميز بها هى :

اولا : اذا لم تتواجد رخصة القيادة الأصلية ، فانة يتم التحقق عن هذه النسخة عن طريق الهاتف .

ثانيا : يمكن لجميع المواطنين تنزيل نسخة من رخصة القيادة دون الحاجة الى شبكات الانترنت .

ثالثا : بدون التوجه الى هيئات المرور يمكن أن تتأكد من صلاحية رخصة القيادة الخاصة بك بكل سهولة ويسر وايضا يمكنك تفعيلها بكل سهولة بدون ان تتوجة الى هيئات المرور .

فى النهاية عرضنا على كافة متابعينا الكرام الخطوات الخاصة بتفعيل رخصة القيادة الرقمية وايضا عرضنا اليكم المميزات التى تمتاز بها رخصة القيادة الرقمية وكيفية تفعيلها ونتمنى من الله ان نكون افدناكم .