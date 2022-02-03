عظام متحللة تخرج من القبور في الكرك

المدينة نيوز :- قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً بالعثور على عظام متحللة خرجت من القبور في إحدى مقابر محافظة الكرك، يعتقد أن مياه الأمطار كشفت عنها.

قال المصدر إنه تم نقلها لمستشفى الكرك الحكومي للكشف عليهما من قبل الطب الشرعي لإعادة دفنها.

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