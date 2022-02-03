خطاب بايدن بعد العملية: زعيم داعش اختار نهاية "بائسة وجبانة"

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنّ زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو ابراهيم الهاشمي القرشي، اختار القيام بـ"عمل جبان يائس" حين فجّر نفسه خلال عملية نفّذتها وحدة كوماندوس أميركية في سوريا.

وقال بايدن في خطاب متلفز: "بينما كان جنودنا يتقدّمون للقبض عليه، اختار الإرهابي، في عمل جبان يائس أخير، ومن دون أيّ مراعاة لأرواح أسرته أو الآخرين في المبنى، تفجير نفسه... عوضاً عن مواجهة العدالة على الجرائم التي ارتكبها".

وأكد الرئيس الاميركي جو بايدن الخميس في إعلان عبر التلفزيون ان القوات الاميركية "أزالت تهديدا إرهابيا كبيرا"، عبر تنفيذها فجرا عملية للقوات الخاصة، أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو ابراهيم الهاشمي القرشي.

وبالرغم من الأنباء الأولى التي أشارت إلى أن القوات الأميركية قتلت زعيم داعش، إلا أن التفاصيل سرعان ما كشفت أنه فجر نفسه قبل الضربات الأميركية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، إن القريشي توفي في بداية العملية عندما فجر قنبلة قتلته وأفراد عائلته، بما في ذلك النساء والأطفال.

وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة قادرة على القيام بكل الإجراءات لتصفية قادة التنظيمات الإرهابية.

وقال بايدن: " القوات الأميركية قتلت زعيم تنظيم داعش، قمنا بكل ما يمكن لتقليل عدد الضحايا في العملية".

وأكد بايدن أن زعيم داعش فجر نفسه وقتل عائلته "هربا من مواجهة العدالة".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن أبو إبراهيم القريشي "تورط في قتل عدد كبير من الأميركيين، وهو مسؤول عن الهجمات على الإيزيديين".

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة خططت لهذه العملية على مدار شهور، مشيرا إلى مواصلتها استهداف قادة التنظيمات الإرهابية.

وشكر بايدن قوات سوريا الديمقراطية على مساعدتنا في هذه العملية، مؤكدا "ملتزمون بالحفاظ على أمن حلفائنا وسنواصل التحالف مع قوات سوريا الديمقراطية".