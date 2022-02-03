جدة - نرمين السيد - وصوتت لجنة السياسة النقدية فى البنك بأغلبية من خمسة أصوات فقط على زيادة سعر الفائدة الأساسى بمقدار 0.25%، معتبرة أن الرفع الفورى كان ضروريا رغم المخاوف من تأثير "كوفيد 19" على الاقتصاد، حسبما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
فى إشارة إلى الانقسام المتزايد فى اللجنة المكونة من تسعة أعضاء، صوت أربعة أعضاء لزيادة أكبر قوة إلى 0.75% لمعالجة ارتفاع الأسعار وإعادتها بسرعة أكبر إلى هدف التضخم البالغ 2% للبنك.
ارتفع الجنيه الإسترلينى فى أسواق العملات العالمية بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكى ليقترب من 1.36 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا ترفع أسعار الفائدة مجددا مع تفاقم التضخم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.