بريطانيا ترفع أسعار الفائدة مجددا مع تفاقم التضخم

جدة - نرمين السيد - وصوتت لجنة السياسة النقدية فى البنك بأغلبية من خمسة أصوات فقط على زيادة سعر الفائدة الأساسى بمقدار 0.25%، معتبرة أن الرفع الفورى كان ضروريا رغم المخاوف من تأثير "كوفيد 19" على الاقتصاد، حسبما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

فى إشارة إلى الانقسام المتزايد فى اللجنة المكونة من تسعة أعضاء، صوت أربعة أعضاء لزيادة أكبر قوة إلى 0.75% لمعالجة ارتفاع الأسعار وإعادتها بسرعة أكبر إلى هدف التضخم البالغ 2% للبنك.

ارتفع الجنيه الإسترلينى فى أسواق العملات العالمية بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكى ليقترب من 1.36 دولار.