أوكرانيا: لا نتوقع استفزازات من بيلاروسيا ونتابع تدريباتها مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال ريزنيكوف - فى بيان، أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية -: "إن الجهات المعنية فى بلاده تراقب الوضع المحيط بالتدريبات العسكرية البيلاروسية الروسية"، مضيفًا: "نحن بالتأكيد لا نخطط للقيام بأى استفزازات ضد بيلاروسيا ولا نتوقع أى استفزازات من بيلاروسيا، لأننا نعتقد أنه لا توجد أسباب للعداء بيننا".

وتابع: "أريد أن يعلم شعب مينسك بأننا نأمل أن يكون بقاء القوات الروسية هناك مؤقتا وأنها ستغادر بيلاروسيا بعد التدريبات".

وأشار إلى أنه من المقرر انطلاق المرحلة النشطة من التدريبات البيلاروسية-الروسية، اليوم، بمشاركة عدة آلاف من الجنود، معظمهم من الوحدات العسكرية فى المناطق العسكرية الشرقية والوسطى فى الاتحاد الروسى.

واختتم ريزنيكوف تصريحاته بالقول: "قواتنا المسلحة وحرس الحدود والحرس الوطنى والشرطة وجهاز الأمن جاهزون..نحن نراقب الوضع فى جميع المناطق الخمس المتاخمة لجمهورية بيلاروسيا الصديقة.. نحن متأقلمون مع أى تغيير فى الوضع".