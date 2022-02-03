أوكرانيا: لا نتوقع استفزازات من بيلاروسيا ونتابع تدريباتها مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال ريزنيكوف - فى بيان، أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية -: "إن الجهات المعنية فى بلاده تراقب الوضع المحيط بالتدريبات العسكرية البيلاروسية الروسية"، مضيفًا: "نحن بالتأكيد لا نخطط للقيام بأى استفزازات ضد بيلاروسيا ولا نتوقع أى استفزازات من بيلاروسيا، لأننا نعتقد أنه لا توجد أسباب للعداء بيننا".
وتابع: "أريد أن يعلم شعب مينسك بأننا نأمل أن يكون بقاء القوات الروسية هناك مؤقتا وأنها ستغادر بيلاروسيا بعد التدريبات".
وأشار إلى أنه من المقرر انطلاق المرحلة النشطة من التدريبات البيلاروسية-الروسية، اليوم، بمشاركة عدة آلاف من الجنود، معظمهم من الوحدات العسكرية فى المناطق العسكرية الشرقية والوسطى فى الاتحاد الروسى.
واختتم ريزنيكوف تصريحاته بالقول: "قواتنا المسلحة وحرس الحدود والحرس الوطنى والشرطة وجهاز الأمن جاهزون..نحن نراقب الوضع فى جميع المناطق الخمس المتاخمة لجمهورية بيلاروسيا الصديقة.. نحن متأقلمون مع أى تغيير فى الوضع".
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