سانا: مقتل 13 شخصًا بينهم أطفال ونساء خلال عملية للقوات الأمريكية شمال أدلب

جدة - نرمين السيد - وذكرت (سانا)، اليوم الخميس، أن طائرات مروحية أمريكية نفذت إنزالاً لمجموعات من القوات الخاصة قامت بمداهمة وتدمير بعض المنازل بعد محاصرتها فى منطقة أطمة أقصى شمال إدلب بالتوازى مع قصف نفذته طائرات من دون طيار ما أسفر عن مقتل 13 على الأقل بينهم 6 أطفال و3 نساء.
وأوضحت الوكالة، نقلا عن مصادر، أن عدد الضحايا مرشح للزيادة بسبب وجود أشخاص تحت أنقاض المنازل التى استهدفتها قوات الاحتلال الأمريكى.
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