وزير الدفاع الروسي: الجهود الرامية لإنشاء منظومة دفاعية متكاملة بين موسكو وبيلاروس...

أشاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بفعالية الجهود الرامية إلى إنشاء منظومة دفاعية متكاملة ضمن دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس.

وقال شويغو، أثناء اجتماع عقده في مينسك اليوم الخميس مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "تثمن روسيا حزمكم في مواجهة النهج التخريبي الغربي وإنشاء مجال دفاعي موحد ضمن حدود دولة الاتحاد، وبإمكانكم التعويل دائما على دعمنا الراسخ في هذه المسألة".

ولفت الوزير إلى أن عملية حفظ السلام الأخيرة في كازاخستان أظهرت بوضوح مستوى التعاون المتطور بين روسيا وبيلاروس وسعيهما إلى مساعدة حلفائهما على نحو سريع وفعال.

وتابع: "يدل ذلك على أن جهودنا الرامية إلى إنشاء منظومة دفاعية متكاملة تؤتي ثمارها".