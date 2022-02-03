نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصة الطفل الذي سقط في البئر في المغرب .. لقطات مروعة لـ ريان في عمق الـ 60 متر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قصة الطفل الذي سقط في البئر في المغرب أصبح حديث الساعة بعد تصدر هاشتاج انقذوا ريان مواقع التواصل الاجتماعي وسط قلق وخوف من الوطن العربي بأكماله فالجميع يريد أن يخرج الطفل من البئر سليم معافي. خاصة أن سنه صغير فلم يتمكن من مساعدة ذاته بسهولة. بالإضافة إلى أن وقوع طفل في البئر بقمع كبير شّكل حالة من الرعب عند رواد “السوشيال ميديا”. فالجميع يتابع تطورات قصة الطفل الذي سقط في البئر في المغرب ريان وجهود قوات الحماية المدنية لإنقاذه.

قصة الطفل الذي سقط في البئر في المغرب

التف العالم أجمع حول قصة الطفل الذي سقط في البئر في المغرب ويدعى ريان البالغ من العمر 5 سنوات. في بئر عمقه 60 مترا. منذ أيام تحديدًا في عصر الثلاثاء ولم يكتشف وجوده سوا في الساعات الماضية القليلة. وظل طول المدة بدون طعام أو شراب يعاني من خطر الاختناق ونقص الأكسجين. وبمجرد علم الأهالي أبلغوا السلطات لسرعة إنقاذه لكن كان هناك معاناة في انقاذ الطفل ريان لأن فتحة البئر ضيقة وهناك حالة من القلق أثناء توسيعة حتى لاتسقط التربة. وفي الوقت ذاته كان يقف والد الطفل ريان الذي سقط في البئر يحاول بث روح الطمأنينة وتقليل شعور الخوف لكنه أصيب بجروح في الرأس والوجه.

انقاذ الطفل ريان

لم يكن انقاذ الطفل ريان أمرًا سهلاً. واجه رجال الحماية المدنية صعوبة شديدة لضيق فتحة البئر. وربطت فرق الإنقاذ هاتفا مع حبل ليصل إلى الطفل للأطمئنان على صحته. وكان قد تطوع أحد شباب المنطقة بالنزول إلى البئر. لكنه وصل إلى مسافة 20 مترا فقط ولم يستطيع استكمالها. ولجأت القوات إلى تزويد الطفل بالأكسجين والماء بعدما تأكدت من أنه على قيد الحياة، وموجود على عمق 32 مترا وليس 60 مترا.

انقذوا ريان تغريدات دعم

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما موقع “تويتر” هاشتاق انقذوا ريان من أجل المساعدة في خروجه من البئر سليم معافي دون أي ضرر.

فقال أحد رواد السوشيال ميديا: “اخواني المغاربة سقط الطفل ريان في بئر عمقه 60 متر في #شفشاون الى الٱن مرت 26 ساعة ولم يتم اخراجه بعد. و ما زالت المحاولات جارية لإنقاذه فضلا وليس أمرا لنقف جميعا مع الطفل ريان ونسانده بتفعليل وسم #انقذوا_ريان قبل سنوات وقعت حادثة مثل هذه خارج المغرب جعلت العالم كله يتحرك وشكرا”.

وأضاف آخر طفل مغربي من مدينة مراكش عمره 13 سنه يلعب فنون قتالية تطوع الطفل بعد موافقة ابوه بالنزول للبئر وانقاذ الطفل ريان لكن في انتظار موافقة السلطات المغربية والطفل الان متواجد في مكان الحادث.#أنقذوا_ريان”.