فلسطين : وقف إدخال زيت الزيتون إلى الأردن

دوت الخليج :- أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، وقف إدخال زيت الزيتون إلى الاردن عبر معبر الكرامة. وأوضحت ان الاردن قرر وقف إدخال زيت الزيتون عبر معبر الكرامة اعتباراً من تاريخ 1/2/2022، وأنه لن يسمح لأي مواطن بإدخال الزيت إلى المملكة.

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