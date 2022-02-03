وزير خارجية لبنان عن سلاح "حزب الله": لا بد من التعاطي مع المسألة بحكمة

دوت الخليج :- أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن مسألة سلاح "حزب الله" تحتاج إلى التعاطي بروية وحكمة، متمنيا على الدول العربية الوقوف إلى جانب بلاده في هذا الشأن.

وفي تصريح لوسائل إعلام كويتية ردا على سؤال حول سلاح الحزب، قال بو حبيب إن "الشعب اللبناني يريد جيشا واحدا، وهناك احتلال (إسرائيلي) فرض علينا المقاومة، ولبنان عادة ما يلتزم القرارات الدولية، وينفذ التزاماته الدولية، لكن لا بد من التعاطي مع المسألة بروية وحكمة، فبعض الالتزامات والقرارات تحتاج إلى حوار وتفاهم داخلي من جهة، وخارجي من جهة أخرى".

وأضاف: "نأمل هنا أن يكون الأشقاء العرب إلى جانبنا في التعامل مع هذه المسألة، وكثيرا ما تأخذ القرارات الدولية وقتها قبل أن يصار إلى تنفيذها، فقرار مجلس الأمن 425 مثلا لم يطبق إلا بعد أكثر من عقدين من الزمن ومن دون إجراءات، والقرار 242 لم يطبق حتى الآن".

وتابع: "العديد من القرارات فشل تطبيقها، وهذا القرار لم نبدأ بعد بمعالجته مع الأشقاء، ولنبدأ بمعالجته".

وعن عودة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي بعد الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت منذ أشهر، أكد أن بلاده تعول على المساعي الكويتية لإنهاء الخلاف العربي مع لبنان، مشددا على أن الوساطة العربية أفضل كثيرا من التدخلات الأجنبية لإنهاء الخلافات بين الأشقاء وإعادة المياه إلى مجاريها.

المصدر: "القبس" + ار تي