الأمم المتحدة عن حظر القنوات بين روسيا وألمانيا: يجب السماح بحرية الإعلام

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الخميس، إنه ليس لدى المنظمة أى تعليقات حول حظر برلين لقناة "آر تى" الروسية من بث قناتها الناطقة باللغة الألمانية، لكنها تريد سماح جميع الدول لوسائل الإعلام بالعمل بحرية.





وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أوضح حق: "لست على علم بماهية القوانين ذات الصلة، لذلك ليس لدى تعليق محدد، لكن بشكل عام، نريد من جميع الدول أن تسمح بالنشر المجانى لوسائل الإعلام". وحظرت الهيئة المنظمة للإعلام فى ألمانيا، الثلاثاء الماضى، رسميا قناة "آر تى دى إى" من البث فى ألمانيا، قائلة إن القناة لم يكن لديها الإذن اللازم. قالت الشبكة إنها ستستأنف القرار فى المحكمة. وصفت موسكو الحظر بأنه انتهاك لحرية التعبير، وأعلنت اليوم الخميس أنها غلق مكتب "دويتشه فيله" المحلى وإنهاء اعتماد جميع موظفيها فى خطوة انتقامية.

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