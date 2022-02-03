بايدن: ملتزم بحماية الأمريكيين من الإرهاب.. وقتل زعيم داعش الدليل

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن خلال مؤتمر صحفى، مساء اليوم الخميس، إن زعيم تنظيم داعش أشرف على العمليات الإرهابية فى مختلف أنحاء العالم وعلى رأسها هجوم سجن الحسكة.

وأضاف، أن القوات الأمريكية اتخذت ما يلزم من إجراءات لتقليل عدد الضحايا المدنيين خلال عملية استهداف زعيم تنظيم داعش، مشيرا إلى أن زعيم داعش لم يهتم بأفراد أسرته وفجر نفسه ما أسفر عن مقتل عدد منهم.

وتابع، عند اقتراب قواتنا من اعتقال الإرهابى اختار أن يفجر الطابق الثالث من المبنى، وليس فقط سترته الناسفة ما أدى إلى مقتل عدد من أفراد أسرته كما فعل من سبقه.

وأشار إلى أن القوات فضلت المضى بعملية عسكرية خاصة بدلاً من القصف الجوى، مشددا على التزامه بحماية الشعب الأمريكى ضد أى هجمات إرهابية.

وزعيم "داعش" القتيل لم يكن معروفا على نطاق واسع، قبل خلافة أبوبكر البغدادى الذى قتل فى عملية أمريكية فى أكتوبر 2019:

ويحمل الإرهابى القتيل عدة أسماء مستعارة، لكن الأشهر هو أبو إبراهيم الهاشمى القرشى، الذى يسعى لترسيخ سلطته من خلال إعادة بناء تنظيم فقد الأرض التى كان يحتلها.

والقرشى ذو الأصول التركمانية، المولود على الأرجح عام 1976، خريج العلوم الإسلامية من جامعة الموصل العراقية، وانضم إلى صفوف تنظيم "القاعدة"، بعيد الغزو الأمريكى للعراق عام 2003، وفق ما ذكره مركز "مشروع مكافحة التطرف" البحثى.