300 ألف ريال للمواطن والمقيم بدون تحويل الراتب.. شروط الحصول علي المبلغ

تمويل شخصي سريع من بنك الرياض بقيمة 300 ألف ريال بدون تحويل الراتب الشهري، حيث يقدم بنك الرياض حلول سريعة ومرنة لعملائه، وأيضاً خدمات هامة بإجراءات ميسرة ومصممة مخصصة من أجل المستفيدين من البنك، فقد يهتم البنك بأهمية السيولة النقدية بالنسبة للعميل لتلبية متطلبات الحياة المادية والعملية، كدفع مصروفات الأبناء، تحديث أثاث المنزل أو ترميم المنزل، تصليح سيارة، فأين كانت أسبابك يمكنك الآن مراسلة بنك الرياض الحصول علي مبلغ نقدي فوري، حيث يوفر بنك الرياض خدمات تمويلية للمساعدة علي تحقيق مختلف التطلعات المادية عن طريقة الحلول المالية المرنة بمزايا تلائم كافة المتطلبات لتحقيق كافة أهدافك بسهولة فيمكنك الآن الحصول علي تمويل شخصي بعدة صيغات يوفرها البنك من أجلك صيغة التورق، المرابحة أو التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب، فالقرض متناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتاح لكلاً من السعودي والمقيم، العميل له خيارات للسداد المرن، موافقة مبدئية وإجراءات فورية.

شروط الحصول علي تمويل شخصي 300 ألف ريال من بنك الرياض

لموظفي القطاع الحكومي: يشترط أن يكون عمر العميل فوق الثمانية عشر عاماً ولا يقل عن ذلك.

يشترط أن يكون عمر العميل فوق الثمانية عشر عاماً ولا يقل عن ذلك. الراتب الشهري يشترط أن لا يقل عن 3000 ريال سعودي حتي يحصل العميل علي موافقة فورية.

لا يتطلب من العميل مدة خدمة العمل كشرط أساسي للحصول علي التمويل.

يتم إيداع الراتب لدي بنك الرياض من خلال نظام سريع.

لموظفي القطاع العسكري: كذلك العمر يشترط أن يكون الحد الأدنى له 18 عاماً.

كذلك العمر يشترط أن يكون الحد الأدنى له 18 عاماً. الراتب أيضاً الحد الأدنى له 3 الآلاف ريال سعودي.

يشترط مدة خدمة العمل عن عاماً كاملاً، وذلك لمن يبدأ الراتب الشهري له 3000 ريال حتي 40000 ريال سعودي.

لا يتطلب مدة خدمة العمل لمن رواتبهم الشهري تخطت الـ 4000 ريال سعودي.

يتطلب إيداع الراتب الشهري عبر نظام سريع.

طريقة الحصول علي التمويل الشخصي من بنك الرياض

يوفر بنك الرياض موقع إلكتروني عبر منصة جوجل لتسهيل تواصل عملاء البنك مع موظفين بنك الرياض وطلب خدمة تمويلية أو إجراء مصرفي، فإذا كنت ترغب في الحصول علي أحدي خدمات البنك يمكنك الآن الدخول إلي بوابة بنك الرياض والضغط علي التمويل الشخصي وقدم الطلب.