الأردن يسجّل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ17781 حالة

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 18 وفاة و17781 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13235 وفاة و14758170 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة 28.71%، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن مجموع الحالات النشطة التراكمي وصل إلى 95314 حالة، وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 249 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 152 حالة، وعدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 975 حالة.

وأظهر أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 17%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 29%،ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 7%.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 30%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 42%، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 18%.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 12%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14%، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 12%.

وأشار الموجز إلى تسجيل 6951 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1134541 حالة.

كما أشار إلى إجراء 61930 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14758170 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4588865 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4234704 أشخاص .