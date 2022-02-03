بيلاروس تستدعي سفير أوكرانيا
استدعت وزارة خارجية بيلاروس سفير أوكرانيا لديها احتجاجا على اختراق طائرة أوكرانية بدون طيارللأراضي البيلاروسية آواخر الشهر الماضي.
ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن الوزارة قولها في بيان ” تم استدعاء السفير الأوكراني لدى جمهورية بيلاروس إيغور كيزيم إلى وزارة الخارجية اليوم احتجاجاً على اختراق الطائرة المسيرة الأوكرانية لأجواء بيلاروس”.
ولفت البيان إلى أن “الطائرة بدون طيار الأوكرانية المذكورة عبرت في 24 الشهر الماضي بشكل غير قانوني حدود دولة بيلاروس وتم اكتشافها في المجال الجوي لبلدنا ثم أجبرها متخصصون في القوات المسلحة على الهبوط”.
وأفاد البيان بأنه بناء على تحليل بيانات المعدات الموجودة في الطائرة تم التأكد من إطلاقها من أراضي أوكرانيا من أجل القيام بأنشطة استطلاعية غير قانونية فوق أرض التدريب العسكري في بريستسكي.
وتقوم سلطات كييف بتنفيذ عملية أمنية بالقرب من الحدود البيلاروسية بزعم أنها تتعلق بأزمة الهجرة على الحدود البيلاروسية البولندية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيلاروس تستدعي سفير أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.